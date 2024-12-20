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5-метровый рамный внедорожник с дизельным мотором – скоро в России

BAIC привезет в Россию дизельный рамный внедорожник BJ60 с гибридной установкой

Ожидается, что модель поступит на российский рынок в начале 2025 года.

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Полноразмерный внедорожник BAIC BJ60 имеет габариты: длина 5040 мм, ширина 1955 мм, высота 1925 мм, а колесная база составляет 2820 мм.

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Автомобиль для России будет оснащен 2-литровым дизельным мотором мощностью 163 л.с. и крутящим моментом 400 Нм, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Особенностью модели стала система «мягкого гибрида» (MHEV), в которой электромотор мощностью 10 кВт помогает запускать двигатель, улучшая общую эффективность работы силовой установки.

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Полный привод в BAIC BJ60 реализован по принципу part-time, с понижающей передачей и блокировками переднего и заднего межколесных дифференциалов для улучшения внедорожных качеств автомобиля. Независимая подвеска обеспечивает комфортное передвижение как по городским улицам, так и по сложным маршрутам на бездорожье.

BAIC BJ60 станет второй моделью внедорожной серии BJ, представленной в России. На данный момент модельный ряд марки включает седан BAIC U5 Plus, кроссоверы BAIC X35, X55, X7, X75 и рамный внедорожник BAIC BJ40. Модели BAIC для России собираются на заводе «Автотор» в Калининградской области.

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Источник: «Автостат»

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Алексеева Елена
Количество просмотров 23
20.12.2024 
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