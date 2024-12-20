В ведомствах отчитались, куда пойдут деньги от штрафов за нарушения ПДД

Минфин, МВД и Минцифры объяснили, куда пойдут деньги от повышения штрафов за ПДД

В России с 1 января 2025 года вступят в силу поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), которые предусматривают увеличение штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД) в полтора раза и сокращение скидки на оплату штрафа с 50% до 25%.

Эти изменения обсудили в Совете Федерации, где представители Министерства внутренних дел (МВД), Минфина и Минцифры разъяснили, куда будут направлены дополнительные средства, собранные за счет повышения санкций.

Сейчас все средства от штрафов за нарушения ПДД остаются в бюджете субъектов Федерации, но по новым правилам предполагается, что 25% этих сборов будет направлено в федеральный бюджет.

Андрей Клишас, глава комитета по госстроительству, отметил, что такие изменения помогут правительству дополнительно получать средства для реализации национальных проектов и программ, направленных на цифровизацию и экономику данных. В свою очередь, Игорь Зубов, замглавы МВД, подчеркнул, что цель изменений — не столько сбор средств, сколько снижение числа правонарушений на дорогах.

В МВД считают, что несмотря на достигнутые успехи в области безопасности дорожного движения, количество правонарушений остается высоким. В 2024 году оно может достигнуть 260 миллионов, а существующие размеры штрафов устарели и не имеют должного воздействия на водителей.

Министерство рассчитывает, что ужесточение санкций и сокращение скидки на оплату штрафов позволит добиться большего эффекта в профилактике нарушений.

Замминистра финансов Алексей Лавров напомнил, что изменения по оплате штрафов уже заложены в рамках федерального бюджета на 2025–2027 годы. По его словам, средства, поступающие в федеральный бюджет, будут направлены на реализацию нового национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация регионов», а также программы «Информационное общество». Это также поможет обеспечить дополнительные ресурсы для развития цифровизации и улучшения госуслуг.

Он также пояснил, что увеличение штрафов и перераспределение доходов не приведет к выпадающим доходам у регионов, поскольку система скидок будет скорректирована таким образом, что регионы получат даже больше средств, чем в 2024 году.

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Источник: «Коммерсант»