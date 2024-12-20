Открытие нового дилерского центра TANK БорисХоф Сити и презентация Tank 700

На днях БорисХоф, одна из самых известных и больших дилерских компаний в России, провела торжественный вечер открытия нового салона TANK БорисХоф Сити на Магистральной. Центральным событием вечера стала закрытая арт-презентация флагманского внедорожника TANK 700. Для многих гостей это стало возможностью познакомиться с моделью одними из первых в России.

Напутственные слова по случаю открытия сказал Евгений Королев, директор нового дилерского центра TANK БорисХоф Сити: «По традиции, я с удовольствием объявляю открытие нашего нового салона! Мы надеемся, что это пространство станет местом, где каждый из вас сможет найти автомобиль своей мечты, а также получить высокий уровень сервиса и внимания, который вы заслуживаете». На мероприятии также присутствовали официальные представители бренда TANK в России.

Главным событием вечера стала презентация новой флагманской модели TANK 700. «Сегодня – действительно особенный день, мы с нетерпением ждали возможности представить вам TANK 700, автомобиль, который воплощает в себе передовые технологии, комфорт и надежность, которые стали синонимами бренда TANK. Мы уверены, что эта новинка станет настоящей жемчужиной среди представленных моделей бренда TANK на российском рынке и займет место в сердцах многих автолюбителей», - подчеркнул Евгений Королев.

Мероприятие было организовано в уникальном формате театрального перформанса под названием «TANK Challengers». За постановку отвечали режиссер Саша Горчилин и музыкальный руководитель Андрей Поляков. Премьера включала авторские аранжировки, исполненные музыкальным коллективом, что позволило создать незабываемую атмосферу. В основу сюжета легли образы трех разных потенциальных покупателей TANK 700, которые соревнуются за право обладать новым премиальным внедорожником. «Очень классное мероприятие. Очень благодарен, что меня сюда пригласили. Мне кажется, что это самые лучшие машины. Нисколько не пожалел, что сюда пришел, хотя было трудновато вырваться, но мне все очень нравится», - поделился своими впечатлениями один из гостей мероприятия.

Мероприятие поддержал один из ключевых партнеров БорисХоф, компания «Ингосстрах», которая уже более 77 лет страхует то, что так важно каждому – здоровье и имущество, бизнес и путешествия – для того, чтобы каждый клиент чувствовал себя уверенно.

После официальной части гостей ждали изысканный фуршет, подарки и возможность пообщаться с экспертами бренда. Атмосфера вечера была вдохновлена философией бренда TANK, которая сочетает в себе силу, инновации и уникальность.

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