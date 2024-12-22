80% зарядки за 10,5 минут, просторный кузов и премиум-дизайн — этот универсал ждут на рынке

Появились новые шпионские снимки универсала Zeekr 007: он появится в 2025 году

Новые шпионские снимки универсала Zeekr 007, который ожидается в 2025 году, подтверждают, что дизайн автомобиля будет очень похож на ранее опубликованные рендеры. На фотографиях видно, что автомобиль проходит тестирование.

Одним из самых заметных изменений в универсале является форма задней двери, которая заканчивается резким наклоном вниз. Это визуально делает автомобиль более похожим на универсал. Однако группа задних фонарей практически идентична тем, что используются на седане Zeekr 007. Длина и ширина универсала, вероятно, будут 4865 мм и 1900 мм соответственно, при высоте в 1450 мм и колесной базе 2928 мм.

Основным конкурентом универсала Zeekr 007 на китайском рынке станет Neo ET5T. Ожидаемая цена автомобиля в Китае составит от 200 000 до 250 000 юаней (от 2,8 млн до 3,5 млн рублей), что делает его одним из самых доступных вариантов в сегменте премиум-универсалов.

Рендер Zeekr 007

Как и седан Zeekr 007, универсал будет оснащен задним электродвигателем мощностью 310 кВт, а также дополнительным двигателем мощностью 165 кВт на передней оси для двухмоторной версии. Обе версии будут использовать аккумуляторы Golden Brick второго поколения на 75 кВт·ч или более мощный CATL Qilin на 100 кВт·ч. Последний считается одним из самых быстрых для зарядки на рынке, позволяя увеличить заряд на 10-80% всего за 10,5 минут.

Кроме того, универсал Zeekr 007 получит систему интеллектуального вождения Haohan 2.0, которая использует лидар и два чипа Nvidia Orin X для высокоскоростной обработки данных.

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Источник: СarNewsChina