Самый доступный кроссовер Skoda встал на конвейер: подробности и цены

Стартовало производство компактного доступного кроссовера Skoda Kylaq

Стартовая стоимость модели составляет 789 тыс. рупий, что эквивалентно примерно 960 тысячам российских рублей. Это делает Kylaq даже более доступным, чем популярная в России Lada Granta.

Skoda Kylaq имеет длину 3995 мм и построен на платформе MQB-A0-IN. Компактные размеры позволяют легко маневрировать в плотном городском трафике, а также находить место для парковки в ограниченных пространствах.

Skoda Kylaq

Несмотря на свою доступность, Skoda Kylaq не экономит на комфорте и современных технологиях. Автомобиль оснащен 17-дюймовыми колесными дисками, а также медиасистемой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Передние кресла имеют электрорегулировки и вентиляцию.

Одним из значительных преимуществ Kylaq является его багажное пространство. При сложенных задних сиденьях объем багажника составляет 1265 литров.

Интерьер Skoda Kylaq

Под капотом Skoda Kylaq установлен литровый турбированный мотор мощностью 115,5 л.с. Он может быть оснащен как 6-ступенчатой механической коробкой передач, так и 6-ступенчатым автоматом.

Поставки Skoda Kylaq в Индии стартуют 27 января 2025 года.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: ITHome