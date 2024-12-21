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Самый доступный кроссовер Skoda встал на конвейер: подробности и цены

Стартовало производство компактного доступного кроссовера Skoda Kylaq

Стартовая стоимость модели составляет 789 тыс. рупий, что эквивалентно примерно 960 тысячам российских рублей. Это делает Kylaq даже более доступным, чем популярная в России Lada Granta.

Skoda Kylaq имеет длину 3995 мм и построен на платформе MQB-A0-IN. Компактные размеры позволяют легко маневрировать в плотном городском трафике, а также находить место для парковки в ограниченных пространствах.

Skoda Kylaq
Skoda Kylaq
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Несмотря на свою доступность, Skoda Kylaq не экономит на комфорте и современных технологиях. Автомобиль оснащен 17-дюймовыми колесными дисками, а также медиасистемой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Передние кресла имеют электрорегулировки и вентиляцию.

Одним из значительных преимуществ Kylaq является его багажное пространство. При сложенных задних сиденьях объем багажника составляет 1265 литров.

Интерьер Skoda Kylaq
Интерьер Skoda Kylaq

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Под капотом Skoda Kylaq установлен литровый турбированный мотор мощностью 115,5 л.с. Он может быть оснащен как 6-ступенчатой механической коробкой передач, так и 6-ступенчатым автоматом.

Поставки Skoda Kylaq в Индии стартуют 27 января 2025 года.

Skoda Kylaq
Skoda Kylaq
Skoda Kylaq
Интерьер Skoda Kylaq
Интерьер Skoda Kylaq

Источник: ITHome

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Лежнин Роман
Фото:Skoda
Количество просмотров 21
21.12.2024 
Фото:Skoda
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