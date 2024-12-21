Бренд анонсировал продажи кроссовера на маркетплейсе — количество ограничено

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Chery предлагает Tiggo 7 Pro Max по спеццене 2,44 млн рублей на Яндекс Маркете

Компания Chery анонсировала запуск продаж автомобилей на онлайн-площадке «Яндекс Маркет». Об этом рассказали в пресс-службе бренда.

В честь старта продаж пользователи платформы могут приобрести кроссовер Tiggo 7 Pro Max по спеццене 2,44 млн рублей до 22 декабря 2024 года.

Chery Tiggo 7 Pro Max
Chery Tiggo 7 Pro Max

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«Chery активно развивает возможность приобретения автомобилей онлайн, и маркетплейс "Яндекс Маркет" стал четвертой платформой, где стали представлены автомобили марки для приобретения онлайн», – рассказали в пресс-службе.

Пользователи платформы смогут сэкономить время, выбирая модель автомобиля непосредственно в каталоге маркетплейса, в разделе «Автотовары» в категории «Автомобили». Определившись с выбором, покупателю нужно будет только выбрать способ оплаты. После этого представитель дилерского центра свяжется с заказчиком и сообщит все детали сделки. Таким образом покупателю не придется разъезжать по автосалонам в поисках подходящего автомобиля и условий. Все усилия сведены к минимуму: покупателю нужно будет только съездить в дилерский центр для оформления и оплаты сделки, а затем в ГАИ, чтобы поставить автомобиль на учет.

Интерьер Chery Tiggo 7 Pro Max
Интерьер Chery Tiggo 7 Pro Max

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В пресс-службе подчеркивают, что количество автомобилей в рамках акции ограничено 50 экземплярами. На «Яндекс Маркете» можно найти и другие модели марки Chery: переднеприводные и полноприводные кроссоверы Tiggo 7 Pro Max, 7-местные переднеприводные и полноприводные кроссоверы Tiggo 8 Pro Max и седан Arrizo 8. Остальные модели, включая новинку Tiggo 9, компактный кроссовер Tiggo 4, а также автомобили с гибридной силовой установкой, пока доступны для приобретения исключительно в шоу-румах официальных дилеров.

Источник: пресс-служба «Чери Автомобили Рус»

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Светлана Тарасенко
Фото:«Чери Автомобили Рус»
Количество просмотров 2
21.12.2024 
Фото:«Чери Автомобили Рус»
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Отзывы о Chery Tiggo 7 Pro

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