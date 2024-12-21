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Мировые производители привезут на очередной автосалон свои концепты и новинки

Стала известна дата проведения следующего автосалона в Пекине

Названа дата проведения следующего автосалона в Пекине – Auto China 2026 состоится в период с 24 апреля по 3 мая 2026 года. О дате проведения самого значимого события в жизни всех причастных к автомобилестроению рассказали организаторы.

На протяжении 10 дней Auto China 2026 будет представители СМИ смогут посетить экспозицию 24-25 апреля, а дни 26-27 апреля отданы для профессиональных посетителей. Остальные смогут увидеть новинки мирового автопрома с 28 апреля по 3 мая.

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Впервые Пекинский автосалон состоялся в 1990 году, и с тех пор он проводится один раз в два года. В 2024 году мероприятие проходило с 25 апреля по 4 мая.

Другой, не менее значимый, Шанхайский автосалон, ведет свою историю с 1985 года, он тоже проводится раз в два года в конце апреля, и совпадает с годами проведения Пекинского автосалона. Предстоящий Шанхайский автосалон стартует 25 апреля и продлится до 2 мая 2025 года.

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Кроме автосалонов в Пекине и Шанхае, в Китае проводятся другие подобные мероприятия для автопроизводителей и широкой общественности. В частности, ежегодные автосалоны в Гуанчжоу и Чэнду, но они не такие масштабные.

Источник: cnevpost.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 12
21.12.2024 
Фото:Wikimedia
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