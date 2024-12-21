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Россияне завалили BMW судебными исками: что стоит за массовыми жалобами?

Mash: владельцы BMW в РФ подают многомиллионные иски из-за качества автомобилей

В последние месяцы в России наблюдается настоящий бум судебных исков против немецкого автопроизводителя BMW. Владельцы автомобилей этой марки начали массово подавать иски, ссылаясь на некачественные детали и проблемы с работой машин. По информации Telegram-канала Mash, сумма уже рассмотренных исков превышает миллиард рублей.

Согласно информации, поступающей от владельцев BMW, основные проблемы, с которыми они сталкиваются, касаются функциональности ключевых элементов автомобилей.

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«Классические проблемы у водителей такие: не работает блок кнопок на водительской двери, парктроник, подсветка колонок, проблемы с двигателем, автомобиль дёргается при разгоне и работает рывками, отказывают форсунки», – говорится в сообщении канала.

Интересно, что, несмотря на растущее число исков, BMW, похоже, не спешит решать эти проблемы. Одной из причин этого является отключение российских дилеров от программного обеспечения компании. Это означает, что автосервисы в России не могут получать актуальные обновления и поддержку от производителя, что затрудняет диагностику и устранение неисправностей.

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В то же время, BMW продолжает зарабатывать на техническом обслуживании и продаже запчастей, что вызывает недовольство среди автовладельцев. За 2023 год выручка BMW в России составила 9 миллиардов рублей.

Источник: Mash

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 10
21.12.2024 
Фото:Unsplash
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