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Работник автосервиса расстрелял клиента, которого не устроила стоимость работ

В Шахунье сотрудник автосервиса выстрелил в клиента из-за спора по поводу оплаты

В Шахунье Нижегородской области спор о стоимости ремонта автомобиля обернулся для одного из участников больничной койкой, а для другого – уголовным делом.

По информации Telegram-канала Ni Mash, инцидент произошел в одном из местных автосервисов. Мужчина по имени Евгений привез автомобиль своему товарищу, Армену, на покраску. После завершения работ мастер предъявил счет, который Евгения, владельца автомобиля, не устроил. Возник спор, который, к сожалению, не ограничился словесной перепалкой.

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Мастер находился в нетрезвом состоянии и выстрелил клиенту в лицо из пневматического пистолета. Пуля попала в челюсть, причинив серьезное ранение. Пострадавшего незамедлительно госпитализировали.

На сотрудника автосервиса возбуждено уголовное дело.

Источник: Ni Mash

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 13
21.12.2024 
Фото:Unsplash
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