Работник автосервиса расстрелял клиента, которого не устроила стоимость работ
В Шахунье Нижегородской области спор о стоимости ремонта автомобиля обернулся для одного из участников больничной койкой, а для другого – уголовным делом.
По информации Telegram-канала Ni Mash, инцидент произошел в одном из местных автосервисов. Мужчина по имени Евгений привез автомобиль своему товарищу, Армену, на покраску. После завершения работ мастер предъявил счет, который Евгения, владельца автомобиля, не устроил. Возник спор, который, к сожалению, не ограничился словесной перепалкой.
Мастер находился в нетрезвом состоянии и выстрелил клиенту в лицо из пневматического пистолета. Пуля попала в челюсть, причинив серьезное ранение. Пострадавшего незамедлительно госпитализировали.
На сотрудника автосервиса возбуждено уголовное дело.
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Источник: Ni Mash