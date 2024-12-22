Замена Land Cruiser 300 за разумные деньги: в Россию привезли новый внедорожник

В Россию привезли новый внедорожник Nissan Armada по цене 9,7 млн рублей

Российский рынок внедорожников пополнился новым игроком – Nissan Armada.

Armada впечатляет своими габаритами: 5306 мм в длину, 2029 мм в ширину и 1925 мм в высоту. Колесная база составляет внушительные 3076 мм, что гарантирует простор в салоне. Внутри Armada с комфортом разместятся семь человек. Сравнивая с Land Cruiser 300, Armada превосходит его по длине и ширине, предлагая еще больше пространства для пассажиров и багажа.

Nissan Armada

Под капотом Armada скрывается мощный 5,6-литровый бензиновый двигатель V8, выдающий 400 л.с. Этот агрегат, работающий в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач, обеспечивает внушительную динамику и уверенное движение как по асфальту, так и по бездорожью. Полный привод, естественно, присутствует. Хотя Land Cruiser 300 может похвастаться более современными технологиями, Armada компенсирует это чистой мощью и брутальным характером.

Ключевым преимуществом Armada является его цена. Дилеры предлагают этот внедорожник по цене около 9,7 млн рублей. Это значительно дешевле, чем Land Cruiser 300, стоимость которого колеблется в районе 12-13 млн рублей.

Интерьер Nissan Armada

Несмотря на более доступную цену, Armada не экономит на комфорте. В салоне внедорожника установлены кресла, обтянутые натуральной кожей с ромбовидной прострочкой. Двухзонный климат-контроль обеспечит комфортную температуру для водителя и пассажиров. В список оснащения также входят круиз-контроль, люк, система кругового обзора и парковочные датчики спереди и сзади.

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Источник: SpeedMe