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На маркетплейсе теперь можно купить даже грузовик: КАМАЗ представил свою продукцию

Тягач KAMAZ-54902 поколения К5 появился в каталоге маркетплейса Ozon

Как отметили представители КАМАЗа, появление моделей на маркетплейсе открывает новые возможности для всех, кто нуждается в качественном грузовом автомобиле. Теперь покупка грузовика стала проще и удобнее, так как не нужно тратить время на поездки по автосалонам – всего несколько кликов, и ваш новый КАМАЗ уже в пути.

На данный момент в каталоге Ozon представлена только одна модель – тягач КАМАЗ-54902, который является слегка упрощенной версией флагманского КАМАЗ-54901. Эта модель уже успела зарекомендовать себя на рынке благодаря своим выдающимся характеристикам и надежности.

Карточка товара КАМАЗ на Ozon
Карточка товара КАМАЗ на Ozon
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КАМАЗ-54902 оснащен мощным 390-сильным мотором КАМАЗ-689.510, который обеспечивает отличную производительность и эффективность. Автомобиль оборудован 12-ступенчатой роботизированной коробкой передач, что обеспечивает плавное и комфортное вождение, а также способствует экономии топлива.

На грузовик предоставляется гарантия сроком на 36 месяцев. Доставка грузовика займет всего пару дней.

Источник: Ozon

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Лежнин Роман
Фото:АГН Москва | Ozon
Количество просмотров 20
22.12.2024 
Фото:АГН Москва | Ozon
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