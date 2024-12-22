В России стартуют официальные продажи нового европейского автомобиля
Французский Peugeot, похоже, готовит новый этап своего присутствия на российском рынке. Компания «Автомобильные технологии» анонсировала запуск продаж новой модели уже в первом квартале 2025 года.
Пока «Автомобильные технологии» не раскрывают ни название модели, ни ее стоимость. Однако, анализируя текущую ситуацию на рынке и стратегию компании, можно сделать несколько обоснованных предположений.
Одним из самых интересных сценариев является возобновление производства Peugeot на территории России. Ранее завод «ПСМА Рус» в Калуге выпускал модели Peugeot, Citroen, Mitsubishi и Opel. Сейчас предприятие сосредоточено на производстве Citroen C5 Aircross.
Также «Автомобильные технологии» поставляют в Россию кроссоверы Citroen C5X, Peugeot 2008, 4008 и 5008. Все эти машины едут из Китая.
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Источник: Известия