В России стартуют официальные продажи нового европейского автомобиля

Старт продаж марки Peugeot в России намечен на первый квартал 2025 года

Французский Peugeot, похоже, готовит новый этап своего присутствия на российском рынке. Компания «Автомобильные технологии» анонсировала запуск продаж новой модели уже в первом квартале 2025 года.

Пока «Автомобильные технологии» не раскрывают ни название модели, ни ее стоимость. Однако, анализируя текущую ситуацию на рынке и стратегию компании, можно сделать несколько обоснованных предположений.

Одним из самых интересных сценариев является возобновление производства Peugeot на территории России. Ранее завод «ПСМА Рус» в Калуге выпускал модели Peugeot, Citroen, Mitsubishi и Opel. Сейчас предприятие сосредоточено на производстве Citroen C5 Aircross.

Также «Автомобильные технологии» поставляют в Россию кроссоверы Citroen C5X, Peugeot 2008, 4008 и 5008. Все эти машины едут из Китая.

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Источник: Известия