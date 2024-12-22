Хотите купить авто из параллельного импорта? Вот с какими трудностями придется столкнуться

Эксперт Стрельников перечислил риски покупки автомобиля по параллельному импорту

До недавнего времени большинство россиян не знало о таком понятии, как параллельный импорт. Однако теперь, после ухода почти всех марок из России, параллельный импорт стал единственным шансом приобрести автомобиль именитого бренда.

Помимо этого, благодаря параллельному импорту россияне могут приобрести модели, ранее недоступные на отечественном рынке.

Схема параллельного импорта хорошо отлажена и работает не первый год. Но все же это не официальные поставки, поэтому приобретение такого автомобиля несет в себе определенные риски, многие из которых могут оказаться критическими при выборе автомобиля.

Именно эти риски описал эксперт Александр Стрельников, а также рассказал, как их минимизировать.

Мнение эксперта

Александр Стрельников, Основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina:

– Параллельный импорт автомобилей в России продолжает набирать популярность, предоставляя покупателям доступ к моделям, ранее недоступным на отечественном рынке. Однако, несмотря на привлекательность таких предложений, важно учитывать ряд рисков и особенностей, связанных с приобретением автомобилей по параллельному импорту.

Отсутствие официальной гарантии

Официальная гарантия от производителя обычно не распространяется на автомобили, ввезенные по параллельному импорту. Это означает, что в случае поломки, покупатель может остаться без заводского обслуживания. Некоторые дилеры предлагают свои собственные гарантии, однако их условия и продолжительность могут существенно отличаться от стандартных предложений официальных представителей.

Цена и дополнительные расходы

Цены на параллельно импортируемые автомобили могут быть выше из-за дополнительных затрат на логистику, сертификацию и таможенные пошлины. С 1 апреля 2024 года на автомобили из параллельного импорта введены дополнительные сборы, что увеличивает стоимость таких машин.

Сложности с обслуживанием и ремонтом

Доступ к оригинальным запчастям может быть ограничен или дороже, так как они не поставляются официальными дистрибьюторами. Также могут возникнуть проблемы с поиском сервисов, которые готовы работать с такими автомобилями без риска для своей репутации.

Проблемы с регистрацией и сертификацией

Автомобили могут не соответствовать местным нормам безопасности или экологическим стандартам, что усложняет процесс регистрации. С 1 февраля 2024 года изменились правила сертификации электромобилей и гибридов из дружественных стран, что может повлиять на процесс регистрации таких автомобилей.

Юридические и таможенные риски

Ввоз автомобиля по параллельному импорту может столкнуться с изменениями в законодательстве, что может затруднить или удорожить процесс. Существует риск, что автомобиль может быть конфискован таможней, если не будут соблюдены все необходимые процедуры.

Несоответствие документации

Возможны проблемы с документами, например, отсутствие полного комплекта или подлинности документов, что может повлиять на юридический статус автомобиля.

Качество и восстановление после ДТП

Если автомобиль был в ДТП за границей, восстановление могло быть проведено не по стандартам, принятым в стране покупателя.

Как избежать рисков

Тщательная проверка документации: перед покупкой убедитесь в наличии всех необходимых документов, включая сертификаты соответствия и таможенные декларации.

Исследование продавца: работайте с проверенными дилерами или посредниками, которые имеют положительные отзывы и опыт в параллельном импорте.

Проверка автомобиля: для подержанных автомобилей проведите полную диагностику, чтобы выявить возможные скрытые дефекты или следы ремонта после аварии.

Страхование: покупайте страховку, которая покрывает риски, связанные с параллельным импортом, например, каско для защиты от возможных поломок.

Гарантии от продавца: некоторые дилеры предлагают свои гарантии на автомобили, ввезенные по параллельному импорту. Убедитесь, что эти гарантии имеют реальную ценность и покрывают основные узлы и агрегаты.

Юридическая консультация: перед покупкой, особенно если речь идет о большой сумме, проконсультируйтесь с юристом или специалистом по автомобильному праву.

Сравнение цен и условий: не спешите с покупкой. Сравните цены и условия на аналогичные модели, ввезенные официально, чтобы понять, насколько выгодно предложение.

Покупка автомобиля по схеме параллельного импорта может быть выгодной, но требует повышенного внимания и предусмотрительности, чтобы избежать связанных с этим рисков.