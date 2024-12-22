Эксперт рассказал, как продлить жизнь кузова автомобиля

Эксперт Шагапов перечислил мероприятия по поддержанию состояния кузова авто

По причине стремительно снижающейся доступности новых автомобилей все актуальнее становится вопрос поддержания своего автомобиля в надлежащем состоянии. И самого пристального внимания заслуживает кузов, так как он наиболее подвержен влиянию окружающей среды, и его ремонт стоит больших денег.

Как правильно содержать кузов в хорошем состоянии? Как ухаживать, на какие аспекты стоит обратить особе внимание? На эти вопросы ответил эксперт Игорь Шагапов.

Мнение эксперта

Игорь Шагапов, эксперт Автокода, профессиональный подборщик и автоблогер:

– Для того, чтобы продлить жизнь кузова автомобиля, в первую очередь, как только вы его покупаете новым или б/у, необходимо производить антикоррозийную обработку. Особенно если вы собираетесь эксплуатировать автомобиль долго. Причем это касается даже тех автомобилей, которые не склонны к ржавчине и гнили.

Если вы купили автомобиль и у него есть ржавчина, есть уже начальные этапы коррозии, то тоже обычно в таких центрах вам смогут помочь. Есть пескоструйная обработка, есть составы, которые могут наноситься на уже ржавые детали и просто не давать им дальше корродировать.

Еще стоит уточнить, что лучше всего не делать антикоррозийную обработку сразу у официального дилера. По моему опыту она делается не очень качественно. И составы используются самые простые, и не все полости они проливают, особенно скрытые.

Что касается внешних деталей автомобиля, дело в том, что много автомобилей сейчас привозятся из Китая. Они обладают не очень мощным лакокрасочным покрытием, оно обычно тонкое, как у японских и корейских производителей, поэтому появляется очень много сколов.

Если вы покупаете новый автомобиль азиатского производства, необходимо либо затянуть его в пленку, либо обработать керамическими составами, эту услугу вам окажут в различных детейлинг центрах. Цены на хорошие услуги не дешевые, но если вы хотите, чтобы ваш автомобиль не терял внешнего товарного вида, да и просто у вас у самих глаз радовался, то необходимо это сделать.

Также необходимо попросту мыть автомобиль. Особенно в зимний период, когда на дорогах соль и реагенты, когда есть оттепель и вы понимаете, что у вас автомобиль внизу очень сильно грязный, то необходимо посещать мойку, отбивать всю грязь и убирать соль, потому что реагенты наиболее опасны для кузова, не только для железа, но и для лакокрасочного покрытия.

Не забывайте, что необходимо промывать те места, о которых даже на профессиональных мойках часто забывают – это дверные проемы, резинки дверей, уплотнители. Дело в том, что, если оставить грязь надолго в подвижных и трущихся о кузов деталях, краска в этих местах протирается, и кузов начинает ржаветь и гнить быстрее. То есть эти места можно отдельно промывать и точно так же защищать специальными составами.

Что касается сколов, тут есть разные способы борьбы. Самый дешевый способ – это купить маркер с вашей краской и при наступлении тепла обрабатывать эти сколы для того, чтобы они дальше не шли. Если автомобиль склонен к ржавчине, то приходится применять более серьезные составы.

Опять же тут помогут вам и детейлинг-центры, и компании, которые занимаются покраской. Я не сторонник полного окрашивания детали из-за сколов, потому что повторная окраска в сервисе менее прочная, чем заводская, и, скорее всего, эти сколы у вас очень быстро появятся вновь.

Что касается оцинковки, кузов китайских автомобилей чаще всего полностью оцинкован, за исключением капота и крыши. Поэтому эти детали необходимо защищать в первую очередь, то есть затягивать их в пленку, покрывать их керамикой и следить вообще в принципе за их состоянием.