Рама, полный привод, блокировка: в Россию привезли легендарный японский внедорожник

В Россию привезли Nissan Patrol Y61 2024 года выпуска за 14 млн рублей

Легендарный Nissan Patrol появился у российского дилера. Речь идёт о модели, которая впервые появилась еще в 1997 году (поколение Y61) и до сих пор выпускается Nissan, главным образом, для рынков арабских стран.

Nissan Patrol Y61

Под капотом мощный 4,8-литровый атмосферный V6, развивающий 280 л.с. В паре с ним работает 5-ступенчатый автоматическая коробка передач, а за передачу крутящего момента на все четыре колеса отвечает система полного привода с блокировкой заднего дифференциала.

Nissan Patrol Y61

Несмотря на свой почтенный возраст, Nissan Patrol Y61 2024 оснащен люком на крыше, климат-контролем с отдельной зоной для задних пассажиров, круиз-контролем, электрорегулировкой передних сидений, камерой заднего вида и мультимедийной системой с поддержкой Bluetooth.

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Источник: Российская газета