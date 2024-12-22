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Популярный японский спорткар дебютирует в обновленной версии

На Токийском автосалоне дебютирует родстер MX-5 от Mazda Spirit Racing

10 января 2025 года японский автопроизводитель представит не просто новинки, а целую гамму событий, символизирующих новую эру в истории бренда. Центральным событием, несомненно, станет дебют долгожданной спортивной версии легендарного родстера MX-5 – Mazda Spirit Racing Special Model.

Это не просто косметический апгрейд. Появление Mazda Spirit Racing Special Model знаменует собой возрождение спортивного духа Mazda, с созданием нового подразделения Mazda Spirit Racing, призванного заменить легендарное Mazdaspeed.

Mazda Spirit Racing Special Model
Mazda Spirit Racing Special Model
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Именно это подразделение отвечает за агрессивный и динамичный облик MX-5. Переработанный передний бампер с выразительным сплиттером, стильные черные шестиспицевые диски, ярко-красные тормозные суппорты, обновленные боковые юбки и задний спойлер – все это работает на создание образа настоящего гоночного болида, адаптированного для дорог общего пользования. Эксклюзивный логотип Mazda Spirit Racing и гоночные наклейки подчеркивают его исключительность.

Пока Mazda сохраняет интригу, не раскрывая полных технических характеристик, ожидания высоки. Улучшенная подвеска и модернизированная тормозная система – это лишь верхушка айсберга. Хотя, по слухам, двигатель останется прежним, его настройки, несомненно, будут оптимизированы для повышения динамики.

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Но Mazda не ограничится одним лишь MX-5. На стенде компании будут представлены два захватывающих концепта: Mazda3 Bio Concept и Roadster CNF Concept. Оба прошли жестокие испытания на знаменитой трассе Фудзи в рамках серии Super Taikyu Series.

И, наконец, Mazda подготовила сюрприз в сотрудничестве с Toyo Tires: специальная версия CX-5. Подробности пока не разглашаются.

Источник: SpeedMe

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Лежнин Роман
Фото:Mazda
Количество просмотров 24
22.12.2024 
Фото:Mazda
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Отзывы о Mazda Mx-5

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