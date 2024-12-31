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Мужчина отсудил у перевозчика деньги за то, что автобусы не останавливались на его остановке
31 декабря
Мужчина отсудил у перевозчика деньги за то, что автобусы не останавливались на его остановке
В Подмосковье мужчина отсудил деньги у...

Мужчина отсудил у перевозчика деньги за то, что автобусы не останавливались на его остановке

В Подмосковье мужчина отсудил деньги у перевозчика за игнорирование остановок

Случай в подмосковной Купавне, где мужчина отсудил 15 тысяч рублей у транспортной компании за то, что четыре автобуса проехали мимо его остановки «Лесная», стал показательным примером того, как можно отстоять свои права пассажира.

Ситуация, когда автобус проезжает мимо остановки, к сожалению, не редкость. Многие пассажиры сталкиваются с подобными проблемами, терпя неудобства и тратя дополнительное время и нервы. Однако, мало кто знает, что подобные действия перевозчика являются нарушением его договорных обязательств и дают основания для обращения в суд.

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В Купавне житель доказал, что его права были нарушены. Четырежды, в разное время суток, он пытался воспользоваться услугами общественного транспорта, но автобусы, следуя по маршруту, просто проигнорировали его попытки сесть.

Суд Балашихинского городского суда взял сторону истца, указав на неисполнение перевозчиком своей обязанности – своевременной доставки пассажира в пункт назначения согласно расписанию. Решение суда в пользу мужчины на сумму 15 000 рублей подтверждает, что подобные действия нельзя считать нормой.

Источник: MK.ru

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Лежнин Роман
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 21
31.12.2024 
Фото:Wikimedia
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