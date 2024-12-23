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Электромобиль Атом — уже в производстве!

«Автопоток»: по конвейеру завода «Москвич» пошли кузова электромобилей Атом

Российский электромобиль Атом проходит стадию постановки на серийное производство. Как сообщает источник, на автозаводе Москвич уже идет тестовый прогон кузовов электромобилей. Сварка и окраска кузовов электромобиля Атом идут на предприятии с середины ноября – пока в тестовом режиме.

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Кузова российского электромобиля идут в одном производственном потоке с кроссоверами Москвич 3, уточняет источник. При этом в готовые автомобили кузова пока не превращаются – их снимают с конвейера и отправляют на соответствие геометрии эталону в лаборатории.

Кузов электромобиля Атом
Кузов электромобиля Атом

Тем временем, стартап АО «Кама» распространил видео, как раз посвященное кузову Атома. Авторы проекта рассказали, что в конструкции применено несколько видов стали: красным на видео показаны элементы из высокопрочной стали класса PHS (штамповка горячим методом), желтым – из стали AHSS, синим – из низколегированной HSLA, зеленым – из алюминия, серым – из конструкционной стали MILD.

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Основная «фишка», конечно, в высокопрочной стали: выполненные из нее элементы обеспечивают жесткость кузова в отсутствие центральных стоек кузова. Известно, что перед запуском производства в 2025 году Атом пройдет три раунда краш-тестов – и отдельных элементов, и машин в целом. Запланировано 48 тестов, на которых разобьют 30 прототипов и внесут финальные доработки. Помимо этого будут испытания на аэродинамику, кручение кузова, его долговечность. Цель – выйти на четыре звезды по рейтингу C-NCAP.

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Источник: АТОМ, Автопоток

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 19
23.12.2024 
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