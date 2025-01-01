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Эксперты подсчитали, насколько выросла стоимость ремонта автомобиля в России

Fit Service: осенью обслуживание автомобиля в России подорожало в 26%

Осень 2024 года принесла российским автовладельцам неприятный сюрприз: средняя стоимость ремонта и обслуживания автомобилей взлетела до 10,5 тысяч рублей, что на 26% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Согласно информации Fit Service, увеличение стоимости ремонта обусловлено несколькими факторами. Во-первых, ремонтные работы становятся сложнее, требуя больше времени и квалификации механиков. Во-вторых, в каждом чеке увеличивается количество используемых запчастей.

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Согласно опросу Fit Service, российские водители в среднем готовы платить за стандартное техническое обслуживание 13 тысяч рублей. Это, по мнению экспертов компании, является показателем оптимальной цены, отражающей реальные ожидания автовладельцев. При этом, услуги по ТО дешевле 6,4 тысяч рублей респонденты посчитали подозрительно дешевыми, а свыше 23,6 тысяч рублей – чрезмерно дорогими.

Источник: Известия

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 157
01.01.2025 
Фото:Depositphotos
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