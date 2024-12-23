Под отзыв в РФ попали две иномарки — бесплатное устранение дефекта займет полчаса

Почти 62 тыс. Skoda и Volkswagen отзовут в России из-за выявленного дефекта

Компания «АГР» анонсировала в России отзыв почти 62 тысяч автомобилей Volkswagen и Skoda. О начале сервисной кампании, стартовавшей 15 декабря текущего года, сообщили в Росстандарте.

Отзывная кампания затронет 31,7 тысячи автомобилей Skoda Rapid и 23,9 тысячи автомобилей Volkswagen Polo, выпуска с 2014 по 2023 годы.

В качестве возможной причины отзыва называют разрушение материала топливопровода при «крайне редких обстоятельствах». Такое может произойти при длительной работе в режиме холостого хода и экстремально низкой температуре окружающей среды – ниже 35 °C, по причине накопления электростатического заряда на поверхности топливных магистралей.

Дилерам теперь предстоит заменить кабель заземления топливного фильтра на отозванных моделях. На работы по устранению потребуется примерно полчаса, все работы для автовладельцев будут бесплатными.

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Источник: rst.gov.ru