Плохой выбор: чем может обернуться экономия при покупке шин для автомобиля

Эксперт назвал 3 ключевых фактора хороших шин, обеспечивающих безопасность авто

Хорошие качественные шины – залог безопасной езды, а экономия на таком важном элементе может обернуться серьезными проблемами и для водителя, и для пассажиров. Большинство автовладельцев не до конца осознают важность приобретения покрышек только отменного качества. Вместе с экспертом издания Pravda.Ru выяснили, почему нужно сделать выбор в пользу качественных шин от проверенного производителя.

Во-первых, хорошие качественные шины обеспечивают надежность сцепления с покрытием дороги, а также значительно повышают управляемость автомобиля, предотвращая ДТП.

Во-вторых, хорошие шины самым положительным образом влияют на управляемость транспортного средства. Качественные шины отличаются высоким уровнем сцепления с трассой, независимо от ее состояния, особенно на мокрых или скользких покрытиях. Дешевые покрышки не справятся с такой ключевой задачей, как управляемость, как следствие – риск заноса и потери контроля над автомобилем увеличивается.

В-третьих, шины хорошего качества в разы уменьшают тормозной путь автомобиля. В случае экстренной остановки эта способность спасет не только машину, но и людей. Дешевые шины опасны тем, что есть риск не остановиться вовремя, а это грозит столкновением даже при своевременном нажатии на педаль тормоза. Не стоит забывать, что выбор в пользу качественных покрышек – это не прихоть, а жизненная необходимость и ваша безопасность, поэтому не стоит на этом экономить.