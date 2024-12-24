Конфликт интересов: брендам из КНР идут на уступки — отечественный автопром против

Минпромторг намерен с 2025 года ввести изменения инвестрежима для автоотрасли

Минпромторг РФ обсуждает изменения инвестрежима для автоконцернов, в ведомстве убеждены, что такая мера необходима для углубления локализации производства китайских автомобилей.

В Правительстве РФ намерены стимулировать инвестиции со стороны автоконцернов, «недобирающих» баллы за локализацию в количестве, достаточном для полной компенсации утильсбора. Обсуждается формула 30–30–30, ожидается, что она позволит инвестору предъявить к компенсации разницу между тем, сколько он заплатил в качестве утильсбора (т. е. 100% суммы), и тем, сколько ему вернули в качестве субсидий пропорционально набранному за локализацию количеству баллов.

В таком случае производитель сможет компенсировать затраты по трем направлениям в равных долях (инвестиции в производство автомобилей, локализацию компонентов и операционные затраты по продвижению продукции на рынке).

По словам источника, учет недополученных баллов за локализацию автоконцерны должны вести по юрлицу, на которое оформлено производство. На текущий момент локализация считается отдельно по каждой модели. Причем допуск к такому механизму допподдержки хотят компании, которые при выпуске продукции набирают минимальное количество баллов.

Против такой формулы активно выступают в АВТОВАЗе и на КАМАЗе, полагая, что таким образом машины китайского производства получат конкурентное преимущество в бюджетном сегменте рынка. По словам источников, в настоящее время переговоры по формуле «поставлены на паузу». Окончательное решение планируют принять в конце декабря 2024 года.

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Источник: vedomosti.ru