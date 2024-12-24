Бесплатно: тысячи добровольцев-джиперов помогают автовладельцам на дорогах России

Автоэксперты рассказали, чего не следует делать, если в автомобиле замерз замок

Неправильные действия при попытке открыть замерзший замок автомобиля приведут к серьезным последствиям. Об этом рассказали специалисты автоотрасли.

Существует несколько способов разморозки замка, но каждый из них имеет не только очевидные плюсы, но и минусы. Вариант с горячей водой из чайника (при условии, что авто стоит рядом с домом) можно использовать только в самом крайнем случае.

«Ни в коем случае не стоит лить на замок кипяток – он испортит краску на авто, а также проникнет внутрь замка, что может спровоцировать образование ржавчины», – предупреждает операционный директор по сервису автомобильного маркетплейса Fresh Илья Иванский.

К тому же попавшая в личинку замка вода может повторно замерзнуть, и проблема повторится. Если нет иного выхода, можно использовать теплую воду (не кипяток!) и лить ее вокруг замка, а не внутрь, подчеркивает эксперт. Можно воспользоваться медицинской грелкой или пластиковой бутылкой с горячей водой – приложить их к замку, и спустя время лед внутри личинки растает. Можно попробовать разогреть металлическую часть ключа.

«Открыть дверь за пару минут поможет обычная зажигалка, достаточно немного погреть металлическое жало ключа, вставить в замочную скважину и, не прикладывая усилий, попытаться повернуть ключ. С первого раза не получится, повторить нагрев потребуется 2-3 раза, за это время жало ключа передаст свое тепло замерзшим цугаликам внутри замочного механизма, и они обязательно разблокируются», – советует специалист по продвижению ProxyCar Илья Подмарев.

Можно использовать бытовой фен, если есть возможность дотянуть до авто электрический удлинитель, и направленной струей теплого воздуха отогреть замок. Существует большое количество различных средств-размораживателей замков, но, как правило, они лежат в салоне машины.

Некоторые автолюбители используют незамерзайку, но после ее применения нужно тщательно просушить замок. По словам Подмарева, незамерзайка помогает в моменте, а из-за ее остатков внутрь налипают пыль и грязь, в итоге замок выйдет из строя. Для правильной работы любого замка чистота его механизма и отсутствие влаги принципиальны, подчеркивает эксперт. Если замок отогрет и проворачивается, но дверь не открывается, значит примерз резиновый уплотнитель.

«Двери авто, как и замки, нельзя пытаться открыть агрессивно. Лучше заранее обрабатывать резину уплотнителей силиконом, а петли – графитовой смазкой. Если с профилактикой уже опоздали – максимально щадяще сколите наледь по контуру дверей: для этого надо простучать дверь ладонью», – советует Иванский.

Как вариант, можно обратиться за помощью в добровольческое движение «Джип Алерт» – более 60 тысяч добровольцев-джиперов по всей России всегда готовы помочь попавшему в беду автовладельцу, причем совершенно бесплатно, советует президент благотворительного фонда «Автоволонтеры» Илья Голиневич.

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Источник: ria.ru