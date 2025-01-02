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Самая необычная версия Гелендвагена появилась в московском автосалоне

Уникальный детский Mercedes-AMG привезли в московский автосалон Crystal Car

Автомобиль полностью повторяет черты настоящего Mercedes-Benz G-Class. Несмотря на свои компактные размеры, этот автомобиль выглядит очень эффектно и привлекательно.

Он оснащен светодиодной оптикой, что придает ему современный вид, а карбоновые кузовные панели добавляют не только эстетики, но и легкости конструкции.

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Этот детский «Гелик» способен развивать скорость до 60 км/ч. В оснащение входят пневмоподвеска, электроусилитель руля и гидравлический усилитель тормозов.

Безопасность маленьких водителей – это приоритет для разработчиков. Автомобиль оборудован 4х-точечными ремнями безопасности, что обеспечивает надежную фиксацию ребенка во время поездки.

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Колеса у модели 17-дюймовые, изготовленные из легкосплавных материалов. Интересным фактом является использование щеток от отечественной «Нивы» – ВАЗ-2121.

Такой уникальный автомобиль, как детский Mercedes-AMG C-класса, оценен в 11 миллионов рублей.

Источник: Overclockers

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Лежнин Роман
Фото:Соцсети
Количество просмотров 22
02.01.2025 
Фото:Соцсети
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Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (2)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Mercedes-Benz G-класса  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Страшный.
Недостатки:
Все ломается.
Комментарий:
Лучше танк купить и не морочить голову.
+3