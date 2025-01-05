Такие значки на панели приборов предупредят водителя о сбое в одной из систем авто

О чем сигнализируют индикаторы зеленого цвета на приборной панели автомобиля

Автомобили прошлых лет не требовали большого количества датчиков для контроля состояния узлов и агрегатов. Современные модели изобилуют огромным количеством механических и электрических компонентов, работоспособность которых контролируют сотни элементов. И чем дороже автомобиль, тем больше в нем систем. Поэтому индикация на приборной панели дает автовладельцу понимание о текущем состоянии машины.

Все знаки на панели приборов разделяют на три основные группы.

Информационные: они оповещают водителя о работе тех или иных систем либо обозначают отдельный режим работы какого-то из компонентов.

Предупреждающие: уведомляют водителя о некритичных проблемах или сбоях, предупреждают, что заканчиваются расходники, например стеклоомывающая жидкость.

Требующие немедленной реакции: такие индикаторы нельзя игнорировать, потому что они могут уберечь от фатальных последствий.

Что означают значки зеленого цвета на приборной панели

Информационные значки: такие обозначения информируют, что соответствующие конкретным иконкам системы работают в штатном режиме.

1. Зеленая лампочка – включена внешняя светотехника.

2. Зеленый фонарь с горизонтальными полосками – включен ближний свет.

3. Синий фонарь с горизонтальными полосками – работает дальний свет.

4. Зеленый фонарь с полосками и буквой А или надписью Auto – активирован режим автоматического переключения ближний/дальний.

5. Два зеленых фонаря, светящих в противоположные стороны, – работают габаритные огни.

6. Зеленый фонарь с диагональными полосками, перечеркнутыми волнистой линией, – включены противотуманные фары.

7. Мигает правая или левая зеленая стрелка – включен правый/левый указатель поворота.

7. Зеленые стрелки мигают синхронно – работает аварийная световая сигнализация.

8. Зеленая надпись CRUISE/SET/ACC и/или зеленая иконка спидометра со стрелкой – включен круиз-контроль.

9. Надпись зеленого цвета HOLD/AUTO HOLD – включена система автоматической активации тормозов после остановки.

10. Зеленый ключ – иммобилайзер или штатная сигнализация распознают ключ.

11. Надпись PWR – задействован спортивный алгоритм двигателя и коробки передач на автомобиле с АКП.

12. Зеленая надпись 2nd STRT – включен режим старта на второй передаче в АКП.

13. Зеленый индикатор с надписью ENG A-STOP – двигатель заглушен системой «старт-стоп».

14/15. Зеленая машина едет в гору / спускается с горы / движется по бездорожью – включен ассистент движения по пересеченной местности.

16. Зеленый конус и буква P с волнами – работает парктроник.

17. Зеленая надпись ECO, зеленое растение – активирован экологичный режим двигателя.

18/19. Зеленая надпись COMFORT/SPORT и зеленый амортизатор – выбранный режим подвески.

20. Зеленая надпись TOW – режим буксировки прицепа.

21. Зеленая вилка – идет заряд батареи.

22. Зеленая надпись EV – гибрид двигается на электричестве.

23. Зеленая стрелка вверх и/или надпись SHIFT – нужно переключиться на повышенную передачу на авто с МКП.

24. Зеленая иконка с четырьмя колесами и/или надпись AWD – работает полный привод.

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Источник: auto.ru