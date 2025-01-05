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Загорелся индикатор с шестеренкой или термометром? Машина «кричит» о поломке

Водителям рассказали, какие значки на панели авто сигналят о фатальной поломке

Индикаторы на приборной панели автомобиля красного цвета имеют критическое значение и оповещают автовладельца о наличии серьезной проблемы. Если загорелся такой индикатор, ни в коем случае нельзя его игнорировать – необходимо незамедлительно заняться устранением проблемы.

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1. Красный восклицательный знак в круге или надпись Brake – неполадки с тормозной системой / включен ручной тормоз.

2. Красный кружок с волнами и красными скобками вокруг — низкий уровень тормозной жидкости.

3. Красный кружок с буквой P со скобками – включен ручной тормоз.

4. Красный руль с восклицательным знаком – проблемы с усилителем руля.

5. Красная масленка и/или надпись Oil – низкий уровень моторного масла, низкое давление моторного масла или проблемы с датчиком масла.

6. Красный аккумулятор – низкий заряд батареи или проблемы с ее зарядкой, проблемы с генератором.

7. Красная молния в батарейке – уровень заряда батареи электрокара или гибрида критический.

8. Красный термометр – перегрев двигателя или проблемы с датчиком температуры.

9. Красная подушка безопасности, надпись SRS и/или Airbag – проблемы с подушками безопасности.

10. Красная шестеренка с восклицательным знаком – проблемы с АКП.

11. Красные надписи AT или A/T Oil Temp – перегрев АКП.

12. Красный треугольник с машиной – опасное сближение с впереди едущим авто.

13. Красная машина со стрелками над ней – открытие/закрытие крыши на кабриолете.

14. Красная машина с открытыми дверьми – не закрыты двери или крышка багажника.

15. Красная машина с открытым капотом – не закрыт капот.

16. Красный человечек с ремнем безопасности – не пристегнуты водитель или пассажиры.

17. Красная машина с ключом – проблемы с иммобилайзером или сигнализацией.

18. Красный ключ с восклицательным знаком – проблема с системой бесключевого доступа.

19. Красный треугольник с восклицательным знаком + звуковой сигнал – прочие неполадки или незакрытые двери авто.

Источник: auto.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 249
05.01.2025 
Фото:Depositphotos
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