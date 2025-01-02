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Спустя полвека производство легендарного Гольфа переезжает в другую страну

Handelsblatt: Volkswagen перенесет производство Golf из Германии в Мексику

Volkswagen Golf, икона автомобильного мира, символ немецкого качества и инженерной мысли, может покинуть свою историческую родину.

Пятидесятилетний юбилей модели омрачен новостями о возможном переносе производства за пределы Германии, что, безусловно, станет знаковым событием для всей автомобильной индустрии.

Volkswagen Golf R
Volkswagen Golf R
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Как сообщает немецкое издание Handelsblatt, ссылаясь на источник в корпоративных кругах Volkswagen, топ-менеджмент компании рассматривает различные сценарии оптимизации производства, среди которых фигурирует перенос сборки Golf из Вольфсбурга в Мексику. На данный момент решение не принято, и официальных комментариев от Volkswagen не поступало.

Однако молчание компании и производственного совета в данной ситуации говорят сами за себя, особенно на фоне текущих переговоров Volkswagen с профсоюзом. Эти переговоры касаются крайне чувствительных вопросов: возможного закрытия заводов и сокращения заработной платы.

Интерьер Volkswagen Golf R
Интерьер Volkswagen Golf R

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Пуэбла, Мексика, где расположен крупнейший завод Volkswagen в Северной Америке, рассматривается как потенциальная новая площадка для производства Golf. Этот завод имеет богатую историю: почти четыре десятилетия здесь производился не менее легендарный Volkswagen Beetle, также ставший символом целой эпохи.

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Источник: Handelsblatt

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Лежнин Роман
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 14
02.01.2025 
Фото:Volkswagen
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Отзывы о Volkswagen Golf (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Volkswagen Golf  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Отличная машина, вопросов нет
Недостатки:
нет
Комментарий:
Хотелось бы новую, но финансы ...Мой брат покупал на http://auctionauto.kg/auction себе машину -Volkvagen Jetta SE. Ездит уже год, вопросов нет.
-1