Спустя полвека производство легендарного Гольфа переезжает в другую страну

Handelsblatt: Volkswagen перенесет производство Golf из Германии в Мексику

Volkswagen Golf, икона автомобильного мира, символ немецкого качества и инженерной мысли, может покинуть свою историческую родину.

Пятидесятилетний юбилей модели омрачен новостями о возможном переносе производства за пределы Германии, что, безусловно, станет знаковым событием для всей автомобильной индустрии.

Volkswagen Golf R

Как сообщает немецкое издание Handelsblatt, ссылаясь на источник в корпоративных кругах Volkswagen, топ-менеджмент компании рассматривает различные сценарии оптимизации производства, среди которых фигурирует перенос сборки Golf из Вольфсбурга в Мексику. На данный момент решение не принято, и официальных комментариев от Volkswagen не поступало.

Однако молчание компании и производственного совета в данной ситуации говорят сами за себя, особенно на фоне текущих переговоров Volkswagen с профсоюзом. Эти переговоры касаются крайне чувствительных вопросов: возможного закрытия заводов и сокращения заработной платы.

Интерьер Volkswagen Golf R

Пуэбла, Мексика, где расположен крупнейший завод Volkswagen в Северной Америке, рассматривается как потенциальная новая площадка для производства Golf. Этот завод имеет богатую историю: почти четыре десятилетия здесь производился не менее легендарный Volkswagen Beetle, также ставший символом целой эпохи.

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Источник: Handelsblatt