Чем опасен страховой ремонт б/у запчастями? Эксперты сделали серьезные выводы

«Альфа-Лизинг» перечислил недостатки страхового ремонта подержанными деталями

Специалисты группы компаний «Альфа-Лизинг» выделили основные проблемы, с которыми могут столкнуться россияне, выбирая страховой ремонт с использованием б/у деталей.

Одним из главных недостатков подержанных запчастей является их низкий ресурс. Даже если деталь выглядит удовлетворительно и имеет незначительный уровень износа, она может не выдержать нагрузки в процессе эксплуатации. В отличие от новых запчастей, которые проходят строгие тесты и имеют гарантии, б/у детали зачастую не могут похвастаться надежностью.

Контроль качества подержанных запчастей остается одной из самых серьезных проблем. На сегодняшний день в России не разработаны четкие технические нормативы, которые бы определяли пригодность деталей для повторного использования. Это создает риски, связанные с установкой некачественных или даже опасных запчастей. Без надлежащего контроля качества, автовладельцы могут столкнуться с ситуациями, когда отремонтированный автомобиль начинает проявлять неисправности, что может привести к серьезным последствиям на дороге.

С увеличением числа автомобилей на дорогах и применением подержанных запчастей в страховом ремонте, наблюдается рост числа дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

Еще одной тревожной тенденцией является рост числа угонов автомобилей с целью разборки на запчасти. Спрос на б/у детали постоянно растет, что делает угоны более привлекательными для преступников.

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Источник: Известия