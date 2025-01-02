#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тест безопасности кроссовера Changan CS55
24 января
После резонансного видео проведен краш-тест – новые подробности
Стала известна причина сломанного кресла...
Tank 500 Blасk Trail 2025
24 января
Неубиваемые внедорожники Tank начали продавать в России
Бронированный Tank 500 поступил в продажу в...
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
24 января
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
В России в 4 раза с 2022 года выросло...

Чем опасен страховой ремонт б/у запчастями? Эксперты сделали серьезные выводы

«Альфа-Лизинг» перечислил недостатки страхового ремонта подержанными деталями

Специалисты группы компаний «Альфа-Лизинг» выделили основные проблемы, с которыми могут столкнуться россияне, выбирая страховой ремонт с использованием б/у деталей.

Одним из главных недостатков подержанных запчастей является их низкий ресурс. Даже если деталь выглядит удовлетворительно и имеет незначительный уровень износа, она может не выдержать нагрузки в процессе эксплуатации. В отличие от новых запчастей, которые проходят строгие тесты и имеют гарантии, б/у детали зачастую не могут похвастаться надежностью.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Любимый советский автомобиль – его ценили во всем мире

Контроль качества подержанных запчастей остается одной из самых серьезных проблем. На сегодняшний день в России не разработаны четкие технические нормативы, которые бы определяли пригодность деталей для повторного использования. Это создает риски, связанные с установкой некачественных или даже опасных запчастей. Без надлежащего контроля качества, автовладельцы могут столкнуться с ситуациями, когда отремонтированный автомобиль начинает проявлять неисправности, что может привести к серьезным последствиям на дороге.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

С увеличением числа автомобилей на дорогах и применением подержанных запчастей в страховом ремонте, наблюдается рост числа дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

Еще одной тревожной тенденцией является рост числа угонов автомобилей с целью разборки на запчасти. Спрос на б/у детали постоянно растет, что делает угоны более привлекательными для преступников.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Известия

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 366
02.01.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
-1