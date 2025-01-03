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Легендарный «японец» из нулевых вернется с новыми технологиями

Совершенно новая Honda Prelude станет первой машиной с системой Honda S+ Shift

Спустя четверть века ожидания Honda наконец-то анонсировала возвращение одного из самых знаковых спортивных автомобилей – Honda Prelude. Новый Prelude обещает не только сохранить наследие своего предшественника, но и предложить современные технологии.

Honda Prelude
Honda Prelude

Одной из самых интересных особенностей новой Honda Prelude станет гибридная система, основанная на технологиях, уже известных по моделям Honda Civic и Accord. Эта система, известная как e:HEV, позволяет автомобилю сочетать эффективность и мощность, что делает его идеальным выбором для тех, кто ценит как производительность, так и экономию топлива.

Honda Prelude
Honda Prelude
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Новый Prelude будет оснащен двухмоторным гибридным двигателем, который обеспечивает прямой привод на колеса. Второй двигатель, в свою очередь, будет активироваться на шоссе, когда это необходимо, благодаря блокировочной муфте.

Одной из ключевых инноваций, представленных в новом Prelude, станет система Honda S+ Shift. Эта технология, являющаяся развитием системы e:HEV, призвана улучшить взаимодействие водителя с автомобилем. S+ Shift точно регулирует обороты двигателя во время ускорения и замедления, что обеспечивает мгновенный отклик и резкие переключения передач. Кроме того, Prelude будет оборудован системой Active Sound Control (ASC), которая синхронизирует звук двигателя с оборотами через акустическую систему.

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Источник: ITHome

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Лежнин Роман
Фото:Honda
Количество просмотров 11448
03.01.2025 
Фото:Honda
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