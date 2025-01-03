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Предстоит дальняя зимняя дорога? Вот пара советов по подготовке машины

Автоэксперт Балабас рассказал, как подготовить автомобиль к поездкам в непогоду

Автоэксперт Евгений Балабас поделился полезными советами о том, как подготовить машину к зимним поездкам.

Проверка стеклоочистителей

Одним из ключевых элементов, обеспечивающих хорошую видимость в зимних условиях, являются стеклоочистители. Регулярная проверка их исправности — это необходимость. Если вы заметили, что дворники двигаются медленно или оставляют полосы на стекле, это может указывать на загрязнение или коррозию шарниров механизма привода щеток, а также на усталость электродвигателя.

В случае снижения интенсивности работы стеклоочистителей рекомендуется разобрать механизм, очистить его от грязи и смазать.

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Уход за форсунками стеклоомывателя

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Форсунки стеклоомывателя также требуют особого внимания. В зимний период часто возникают две основные проблемы: замерзание некачественной жидкости в бачке и засорение шлангов или форсунок. Чтобы избежать неприятных ситуаций, убедитесь, что используемая вами жидкость для стеклоомывателя соответствует зимним условиям. Для этого можно провести простой тест: налейте пол-литра жидкости в пластиковую бутылку и поместите ее в морозильную камеру на ночь. Если жидкость не замерзнет и не загустеет, значит, она подходит для использования в средней полосе России.

После мойки автомобиля обязательно распылите омыватель на лобовое стекло. Это поможет прокачать свежую незамерзающую жидкость через шланги и форсунки, вытесняя при этом оставшуюся воду.

Общее состояние автомобиля

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Убедитесь, что у вас установлены зимние шины с достаточным протектором. Также стоит проверить состояние и заряд аккумулятора. Проверьте тормозную систему, чтобы убедиться в ее исправности.

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Источник: Новости транспорта

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 212
03.01.2025 
Фото:Unsplash
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