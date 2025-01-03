Эти китайские марки исчезнут с рынка России в 2025 году

Ряд китайских брендов покинет российский рынок в 2025 году из-за низких продаж

Согласно прогнозам экспертов, в 2025 году российский рынок может покинуть ряд китайских автобрендов, столкнувшихся с низкими продажами и недостаточной доходностью дилерских центров.

Александр Шапринский, коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика», подчеркивает, что для успешной работы на российском рынке китайским брендам необходим качественный маркетинг, эффективные программы стимулирования спроса и существенные инвестиции. Без этих составляющих удержать позиции и обеспечить прибыльность становится крайне сложно.

Николай Иванов, директор департамента новых автомобилей компании «Рольф», отмечает, что дилеры некоторых марок столкнулись с низкой доходностью и перестали инвестировать в их развитие. Это может привести к развалу дилерской сети и, как следствие, к уходу брендов с рынка.

Одной из ключевых проблем, с которой сталкиваются китайские автопроизводители, является высокая конкуренция в ценовом сегменте от 2 до 3 миллионов рублей. В этом сегменте доминируют такие крупные игроки, как Chery, Geely, Great Wall и Changan. По словам Николая Иванова, эти бренды предлагают похожие автомобили со схожими технологиями, дизайном и ценой, что затрудняет выбор для потребителя и не дает явных конкурентных преимуществ ни одному из производителей.

Перенасыщение рынка однотипными моделями вынуждает компании искать новые пути развития. Андрей Ольховский, генеральный директор ГК «Автодом», считает, что в будущем модельный ряд китайских автомобилей в России не сократится, а, наоборот, пополнится за счет премиум-сегмента. Это позволит брендам дифференцироваться от конкурентов и привлечь новую аудиторию, готовую платить за более высокий уровень комфорта и технологий.

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Источник: Автостат