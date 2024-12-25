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Максим Ликсутов: у площади Трех вокзалов водители стали внимательнее выбирать парковочное место

Нарушений правил парковки у площади Трех вокзалов стало меньше на 50%

Как рассказал заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, почти на 50% сократилось количество случаев неправильной парковки у площади Трех вокзалов с начала этого года.

Водители стали чаще соблюдать требования запрещающих остановку и стоянку знаков на Комсомольской площади и ул. Краснопрудная. Это помогло увеличить пропускную способность и уменьшить риски возникновения ДТП.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Чтобы дороги города всегда оставались безопасными, МАДИ круглосуточно контролирует соблюдение правил остановки и стоянки вблизи площади Трех вокзалов.

Просим водителей соблюдать требования запрещающих знаков. Это поможет сохранить жизнь и здоровье всех участников дорожного движения.

Сообщить о неправильной парковке можно по номеру МАДИ: 8(495)540-76-56.

Источник: Дептранс

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Алексеева Елена
Количество просмотров 15
25.12.2024 
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