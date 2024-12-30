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Новый маршрут: паромные рейсы между Петербургом и Калининградом станут регулярными

Паром «Антей» совершил первый рейс между Петербургом и Калининградом

Паром «Антей» начал регулярные рейсы к международному морскому терминалу в городе Пионерском Калининградской области. Об этом рассказал представитель генерального агента линии «Транс-Бизнес-Консалтинг».

Паром «Антей»
Паром «Антей»
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«Новый порт в Пионерском приступил к регулярному приему судов. Первым стал паром "Антей", который минувшим днем ошвартовался у причала № 1. Оператором морского терминала является ФГУП "Росморпорт"», – уточнил представитель компании.

Параллельно с прибытием «Антея» встал под разгрузку паром «Балтийск», другими словами, портовый комплекс региона способен одновременно обеспечить обработку двух крупнотоннажных паромов, существенно повысив пропускную способность паромной переправы.

«В соответствии с графиком движения парома, который уже составлен и представлен оператором линии, заходы на терминал в город Пионерский теперь будут регулярными», – отметил представитель агента паромной линии.

В Пионерском продолжается строительство причала № 2 терминала, оградительного мола, здания пассажирского терминала и других вспомогательных объектов. Портовая инфраструктура терминала способна обслуживать суда длиной до 191 метра, шириной до 26 и осадкой до 7 метров.

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На начало декабря 2024 года морские перевозки грузов между Калининградской областью и основной территорией России обеспечивали 27 сухогрузов и паромов на нескольких регулярных линиях: Усть-Луга – Балтийск, Усть-Луга – Пионерский, Бронка – Калининград, Петербург – Балтийск, Петербург – Калининград.

Источник: interfax.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Правительство Калининградской области
Количество просмотров 13
30.12.2024 
Фото:Правительство Калининградской области
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