2025-й: время новых дорог, ярких перемен и автомобильных новинок

«За рулем» поздравляет читателей с Новым, 2025 годом!

Не успели оглянуться, как 2024 год остался позади, и 2025-й уже готов начать свой путь.

Зима наполняет воздух особым настроением, которое приходит только в праздник, даря уют и ощущение волшебства. Но прежде чем шагнуть в новый год, вспомним, чем запомнился год ушедший.

В 2024 году цены на автомобили продолжили расти. В первой половине года они увеличились на 14% по сравнению с 2023-м и на 46% – с 2022-м, хотя под занавес года рост замедлился. Одной из причин стали изменения в поставках через ЕАЭС, что привело к резкому скачку цен с 1 апреля, особенно на параимпорт. Осенью выросли ставки утильсбора и штрафы за неоплату проезда по платным дорогам. И это лишь часть изменений.

Вместе с тем автомобилей на рынке стало намного больше, мы научились лучше разбираться в китайских марках и моделях, и оказалось, что среди них немало вполне достойных.

АВТОВАЗ порадовал нас новой Аурой, а в числе ожидаемых новинок 2025 года – новая Искра.

Автомобильная жизнь в России по-прежнему полна удивительных событий и изменений. И это значит, что нам будет о чем писать, а вам – о чем читать в новом году. Успеть бы охватить все темы!

Дорогие наши читатели! Коллектив «За рулем» поздравляет вас с Новым, 2025 годом. Не будем грустить о прошлом – год ушедший принес нам не только проблемы, но и много радостных моментов. А от 2025-го будем ждать только хорошего.

Кроме традиционных здоровья, счастья и благополучия мы желаем всем, кто планирует сменить автомобиль, сделать это с легкостью в новом году, а еще – дорог без «сучка и задоринки» и множества увлекательных путешествий на машине. Ведь впереди столько интересного!

С Новым, 2025 годом!