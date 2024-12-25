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Водителям объяснили, какие риски могут возникнуть при обращении в сервисный центр
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Водителям объяснили, какие риски могут возникнуть при обращении в сервисный центр

Эксперт Трушкова назвала необходимые для обращения на официальную СТО документы

Наличие необходимых документов при обращении на станцию техобслуживания (СТО) облегчат процесс обслуживания и поможет избежать различных ошибок или задержек. Об этом в комментарии изданию Pravda.Ru рассказала директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

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Она подчеркнула, что при обращении в официальный сервис автовладельца могут попросить предоставить определенный перечень документов, поэтому лучше захватить копии всех документов на машину.

«Во-первых, документы подтверждения права собственности. А документы на автомобиль, такие как свидетельство о регистрации транспортного средства (ПТС), необходимы, чтобы удостовериться, что именно вы являетесь владельцем и можете проводить обслуживание. Во-вторых, документы по гарантийному обслуживанию. Если автомобиль на гарантии, то сервисный центр должен убедиться, что обслуживание проводится в соответствии с условиями гарантии», – перечислила собеседница издания.

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Также могут потребоваться сервисная книжка и документы, подтверждающие прохождение ТО. Также могут проверить идентификационный номер (VIN) – чтобы точно определить модель и комплектацию ТС и не ошибиться с подбором запчастей и другими нюансами в процессе обслуживания, подчеркнула Трушкова.

Немаловажна и история обслуживания транспортного средства, поэтому у водителя могут попросить прошлые записи сервисного обслуживания для более точной диагностики и понимания истории ремонта автомобиля.

«И наконец, проверка личных данных. Ваши удостоверения личности могут быть необходимы для составления договора или акта сдачи-приемки автомобиля на обслуживание», – уточнила специалист.

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По словам Трушковой, нельзя забывать и о рисках. Дело в том, что нужная документация может быть утрачена. В этом случае могут возникнуть сложности при дальнейшем обслуживании или продаже автомобиля. Особое внимание нужно уделить и возможным ошибкам в документах – любой недочет приведет к путанице в работе или несоответствию замене деталей. Официальные сервисные центры зачастую предоставляют гарантию на свои услуги и автозапчасти, для автовладельца это дополнительная защита, поэтому лучше обращаться именно на официальные СТО, подытожила Трушкова.

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Светлана Тарасенко
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 3
25.12.2024 
Фото:
«За рулем»
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