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Сумеречная зона: в темное время суток пешеходы без этого элемента уязвимы на трассе

В ГАИ напомнили пешеходам о необходимости световозвращателей на одежде в темное время

Абсолютно все пешеходы при переходе дороги и движении по обочинам или по краю проезжей части должны использовать в темное время суток световозвращающие элементы в виде ленты на одежде, различных подвесок или браслетов. Об этом напомнил начальник отдела пропаганды ГАИ МВД России Сергей Хранцкевич.

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«Важно обратить внимание всех пешеходов, что они имеют право выходить на проезжую часть по пешеходному переходу только после того, как убедятся, что переход будет для них безопасен. Родителям необходимо проследить за тем, чтобы световозвращатели в обязательном порядке имели дети», – рекомендует высокопоставленный представитель ГАИ.

Лучше всего крепить световозвращающие элементы на одежде на высоте примерно 80-100 см от земли, в районе бедер или груди взрослого, головы – у ребенка, желательно со всех сторон. Только в этом случае водитель сможет заметить пешехода, констатирует Хранцкевич.

Во время пересечения пешеходного перехода необходимо снимать капюшон, и убирать зонты, так как они мешают обзору проезжей части (так называемые «слепые» зоны).

Водителей призывают заранее притормаживать при подъезде к пешеходным переходам, а также вблизи образовательных учреждений, и не игнорировать дорожные знаки и специальную подсветку пешеходных переходов с наиболее частыми случаями зафиксированных ДТП.

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Согласно статистике ГАИ, с начала 2024 года в России зафиксировано свыше 30 тысяч ДТП из-за наездов на пешеходов. Этот показатель на 3,6% ниже по сравнению с 2023 годом. Использование световозвращателей позволяет сделать пешеходов более заметными в темное время суток, их наличие на одежде людей способствует снижению аварийности, подытожили в ГАИ.

Источник: ria.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 14
26.12.2024 
Фото:Unsplash
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