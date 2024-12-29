Эти машины с пробегом стали самыми желанными у россиян: свежая статистика

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Сервис «Автотека» перечислил самые запрашиваемые россиянами машины

По данным сервиса «Автотека», в 2024 году отечественные автомобили LADA уверенно заняли лидирующие позиции, обогнав по популярности даже именитых зарубежных конкурентов.

Анализ данных «Автотеки» показал, что на долю автомобилей LADA пришлось 13% всех запросов на проверку истории транспортных средств. Более того, рост интереса к Ладам за год составил впечатляющие 11,8%, значительно опережая темпы роста запросов на другие марки.

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На втором месте расположилась корейская марка Kia с 8% запросов, подтверждая свою постоянную популярность на российском рынке. Третье место занял Hyundai (7,3%), также представляющий корейский автопром. Замыкают пятерку лидеров Volkswagen (6,8%) и Toyota (6,6%), традиционно пользующиеся доверием российских автолюбителей.

Среди отдельных моделей безоговорочным лидером стал седан Hyundai Solaris (2,7% запросов), за ним следуют Kia Rio (2,5%) и Ford Focus (2,4%). В топ-5 также вошли отечественные модели Lada Granta (2,4%) и Lada Priora (2,2%). Toyota Camry и Volkswagen Polo разделили 7-8-е места с долей 1,9% запросов. Замыкают десятку самых популярных моделей Skoda Octavia (1,6%), Lada Kalina (1,4%) и Renault Logan (1,3%).

Источник: Российская газета

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 13
29.12.2024 
Фото:Depositphotos
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