Неожиданно, но автомобили стали доступнее для россиян: вот в чем причина

Доступность подержанной Lada Vesta для россиян выросла на 12,9% за полгода

Вопрос доступности автомобилей для россиян всегда актуален. Недавнее исследование сервиса Авто.ру и hh.ru проливает свет на эту ситуацию, анализируя изменение доступности подержанных автомобилей Lada Vesta и Hyundai Solaris в период с июня по ноябрь 2024 года.

Исследование основывается на концепции «индекса доступности», представляющего собой соотношение средней стоимости автомобиля к медианной заработной плате в регионе. Каждая единица индекса равна одной медианной зарплате. Таким образом, чем ниже индекс, тем доступнее автомобиль для населения данного региона.

По данным hh.ru, медианная заработная плата в России в ноябре 2024 года составила 79 900 рублей, что на 13,5% больше, чем в июне.

Параллельно с ростом зарплат наблюдалось и снижение цен на «машины-маркеры» – Lada Vesta и Hyundai Solaris. Средняя стоимость подержанной Lada Vesta в ноябре составила 1 167 502 рубля (-1,2% по сравнению с июнем), а Hyundai Solaris – 1 533 633 рубля (-0,5%).

В результате совокупного действия роста зарплат и снижения цен на автомобили их доступность значительно увеличилась. Для покупки Lada Vesta в июне требовалось 16,8 медианных зарплат, а в ноябре – 14,6 (-12,9%). Hyundai Solaris стал доступнее на 12,3%, требуя 19,2 зарплаты в ноябре против 21,9 в июне.

Хотя исследование показало общую тенденцию к повышению доступности, региональные различия сохраняются. В первом полугодии Lada Vesta была наиболее доступна жителям Дальневосточного (11,4 зарплат), Уральского (14,7), Центрального (15,3) и Сибирского (15,5) федеральных округов.

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Источник: Прайм