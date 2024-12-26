Дилеры завалены китайскими автомобилями, а что будет с ценами?
На российском авторынке вновь наблюдается избыток китайских автомобилей, сообщили эксперты.
По данным директора «Автостата» Сергея Целикова, под конец 2024 года запасы китайских машин на складах достигли 200-250 тыс. единиц, что превышает уровень переизбытка, зафиксированного в конце 2023 года. Причиной этого стала недооценка китайскими производителями роста ставки ЦБ и падения спроса.
Машины с большим запасом поступали в Россию перед ожидаемым увеличением утильсбора, а также в расчете на стабильный спрос. Однако с октября по декабрь из-за повышения ставки ЦБ и роста стоимости кредитов рынок охладел, и значительная часть привезенных автомобилей так и осталась на складах.
Эксперт Олег Мосеев оценивает запасы китайских автомобилей на конец года еще больше – в 360 тыс. единиц, и это без учета параллельного импорта.
Близка к этому и оценка компании «Авилон», где считают, что на складах дилеров и импортеров находится около 350 тыс. автомобилей. Однако, несмотря на затоваривание, снижения цен не предсказывают. Эксперты уверены, что в первом полугодии 2025 года цены на китайские машины, напротив, вырастут на 10% и могут подняться еще выше, если продолжится падение рубля.
Правда, некоторые скидки могут предложить на автомобили прошлого года выпуска. Что касается продавцов крупных китайских брендов, таких как Haval, Geely и Chery, они будут формировать плавную ценовую политику, не создавая резких скачков цен, чтобы не отпугнуть покупателя.
Эксперты прогнозируют, что текущих запасов китайских автомобилей на складах хватит на два-три месяца. А спрос на новые автомобили в январе и феврале 2025 года может снизиться до менее 100 тыс. единиц из-за охлаждения рынка.
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Источник: «Коммерсант»