Дилеры завалены китайскими автомобилями, а что будет с ценами?

«Коммерсант»: на российском авторынке вновь возник переизбыток китайских автомобилей

На российском авторынке вновь наблюдается избыток китайских автомобилей, сообщили эксперты.

По данным директора «Автостата» Сергея Целикова, под конец 2024 года запасы китайских машин на складах достигли 200-250 тыс. единиц, что превышает уровень переизбытка, зафиксированного в конце 2023 года. Причиной этого стала недооценка китайскими производителями роста ставки ЦБ и падения спроса.

Машины с большим запасом поступали в Россию перед ожидаемым увеличением утильсбора, а также в расчете на стабильный спрос. Однако с октября по декабрь из-за повышения ставки ЦБ и роста стоимости кредитов рынок охладел, и значительная часть привезенных автомобилей так и осталась на складах.

Эксперт Олег Мосеев оценивает запасы китайских автомобилей на конец года еще больше – в 360 тыс. единиц, и это без учета параллельного импорта.

Близка к этому и оценка компании «Авилон», где считают, что на складах дилеров и импортеров находится около 350 тыс. автомобилей. Однако, несмотря на затоваривание, снижения цен не предсказывают. Эксперты уверены, что в первом полугодии 2025 года цены на китайские машины, напротив, вырастут на 10% и могут подняться еще выше, если продолжится падение рубля.

Правда, некоторые скидки могут предложить на автомобили прошлого года выпуска. Что касается продавцов крупных китайских брендов, таких как Haval, Geely и Chery, они будут формировать плавную ценовую политику, не создавая резких скачков цен, чтобы не отпугнуть покупателя.

Эксперты прогнозируют, что текущих запасов китайских автомобилей на складах хватит на два-три месяца. А спрос на новые автомобили в январе и феврале 2025 года может снизиться до менее 100 тыс. единиц из-за охлаждения рынка.

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Источник: «Коммерсант»