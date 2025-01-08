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3 ошибки, которые разрушат лобовое стекло вашего автомобиля в зимнее время

Эксперт Кузнецова объяснила, почему зимой может лопнуть лобовое стекло машины

Причиной обледенения стекол автомобиля изнутри иногда могут быть забитые вентиляционные каналы, неисправная система отопления или старый салонный фильтр. Об этом рассказала руководитель автосервиса Fit Service Юлия Кузнецова.

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Она подчеркнула, что существует несколько способов очистки замерзшего лобового стекла, причем три могут привести к серьезным повреждениям.

«Для разморозки нельзя поливать лобовое стекло горячей водой, нельзя направлять максимальный обдув на стекло сразу после пуска двигателя и тем более использовать фен. Любые методы теплового воздействия могут спровоцировать появление трещин на стекле», – объяснила эксперт.

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Чтобы уменьшить проявление наледи на лобовом стекле снаружи, можно обработать его специальным составом «антилед» или «размораживатель». Также Кузнецова рассказала несколько простых советов, соблюдение которых уменьшит влажность и предотвратит вероятность образования конденсата в салоне.

«Тщательно отряхивайте обувь перед тем, как садиться в машину, не надо бросать в салон щетку со снегом. Нужно удалять воду и снег с ковриков после каждой поездки», – перечислила специалист.

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По словам Кузнецовой, иногда проблема обледенения стекол изнутри кроется не в температуре и влажности. Это может быть симптомом забитых вентиляционных каналов, неисправности системы отопления, или старого салонного фильтра, подытожила эксперт.

Источник: gazeta.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / kaboompics
Количество просмотров 571
08.01.2025 
Фото:freepik / kaboompics
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