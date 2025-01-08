Линейка итальянского производителя пополнится новинкой — это будет гибрид

Дебют обновленной версии 789-сильного Lamborghini Urus состоится в 2026 году

Итальянский производитель автомобилей сегмента Luxury – Lamborghini, начал разработки новой версии бестселлера Urus. Известно, что суперкроссовер получит гибридную силовую установку, и его создадут на новой архитектуре PPC (Premium Platform Combustion).

Urus второго поколения получит от своего предшественника двигатель V8 объемом 4,0 л с турбонаддувом производства Volkswagen Group. Мощность составляет 789 л.с. и 950 Н·м крутящего момента. Точной информации относительно трансмиссии и гибриду пока нет, но гибридная модель первой генерации оснащена 8-диапазонным «автоматом» и электромотором мощностью 189 л.с.

Обновленный Lamborghini Urus будет базироваться на платформе, как и у новой Audi A5. Архитектура представляет собой адаптированную под гибриды платформу MLB Evo, предназначенную для люксовых внедорожников VW, таких как Porsche Cayenne и Audi RS Q8.

Дебют Lamborghini Urus второго поколения ожидается в 2026 году, а в 2029 году состоится премьера полностью электрической версии популярного кроссовера итальянского автоконцерна.

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Источник: team-bhp.com