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Очередной удар по европейскому автопрому: закрылся крупный поставщик запчастей

Производитель комплектующих для европейских авто Gerhardi объявил себя банкротом

В Германии компания Gerhardi, известный производитель деталей для Mercedes, объявила о банкротстве.

Gerhardi была основана в 1796 году и изначально занималась производством металлических изделий. На протяжении своей долгой истории компания пережила множество экономических и исторических кризисов: от Наполеоновских войн до Великой депрессии и обеих мировых войн.

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Однако, несмотря на все испытания, Gerhardi сумела адаптироваться и занять прочные позиции на рынке автокомпонентов, производя такие детали, как фирменные звезды Mercedes, решетки, ручки и хромированные накладки.

С объявлением о банкротстве более 1500 сотрудников Gerhardi оказались в неопределенном положении. Банкротство Gerhardi также ставит под угрозу цепочку поставок для таких гигантов, как Mercedes, Stellantis и Volkswagen.

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Не только Gerhardi столкнулась с трудностями. Французская компания Forvia SE, которая является поставщиком Stellantis и Volkswagen, также начала масштабные сокращения работников.

Источник: Известия

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 7
30.12.2024 
Фото:Unsplash
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