Названы распространенные привычки водителей, которые неминуемо «убьют» автомат

Автоэксперт Васильев перечислил шесть вредных для АКП привычек водителей

Автоматическая коробка передач – верный спутник современного водителя, избавляющий от необходимости переключать передачи вручную. Однако беспечное отношение к этому сложному агрегату может привести к его преждевременному выходу из строя и дорогостоящему ремонту. Эксперт Егор Васильев в интервью агентству «Прайм» выделил шесть наиболее распространенных вредных привычек, которые существенно сокращают срок службы автомата.

Старт с двух педалей

Эта привычка, распространенная среди водителей, стремящихся к быстрому старту, на самом деле является одной из самых губительных для АКП. Одновременное воздействие на педали газа и тормоза создает огромную нагрузку на трансмиссию, вызывая повышенный износ механических деталей.

Бездорожье и экстремальные подъемы

Современные автоматические коробки передач, особенно вариаторы и роботизированные коробки, не предназначены для экстремальных условий. Попытки преодолевать бездорожье или забираться на крутые подъемы на минимальной скорости приводят к перегреву сцепления и ремня (в случае вариаторов), что может закончиться их механическим разрушением.

Буксировка и перегрузка

Буксировка тяжелых прицепов или движение на перегруженном автомобиле – серьезное испытание для автоматической коробки передач. Активное ускорение и торможение в таких условиях многократно увеличивают нагрузку на трансмиссию, ускоряя ее износ.

Неправильная парковка на склоне

Паркуясь на склоне, многие водители забывают о важном нюансе. Включать режим Parking на АКП следует после активации стояночного тормоза. Это позволит снять лишнюю статическую нагрузку с трансмиссии, предотвращая преждевременный износ.

Редкая замена масла

Масло в автоматической коробке передач – это не просто смазка, а рабочая жидкость, обеспечивающая функционирование всех механизмов. Регулярная замена масла (в среднем, каждые 50 000 км пробега, но при сложных условиях эксплуатации – чаще) – это залог долгой и бесперебойной работы АКП.

Агрессивная езда на холодном двигателе

Резкие ускорения и торможения сразу после пуска двигателя, особенно в холодную погоду, приводят к повышенной нагрузке на еще непрогретую трансмиссию. Дайте коробке прогреться в щадящем режиме в течение нескольких минут, прежде чем начать активную езду.

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Источник: Прайм