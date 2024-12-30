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Никакого праздника: российских водителей начали массово штрафовать за украшение машин

Shot: ГАИ массово наказывает водителей по статье 12.5 КоАП РФ за украшение авто

С приближением новогодних праздников россияне стремятся украсить свои автомобили, придавая им особый, праздничный вид. Однако в этом году водители столкнулись с неожиданными последствиями своих креативных решений – массовыми штрафами за «слишком новогодние» машины.

Как сообщает Shot, инспекторы ГАИ начали активно штрафовать водителей за украшение своих автомобилей гирляндами и другими элементами новогоднего декора. Штраф в размере 500 рублей налагается по статье 12.5 КоАП РФ, которая касается внесения изменений в конструкцию транспортного средства. В этом контексте «изменениями» могут считаться любые элементы, которые могут повлиять на безопасность или технические характеристики автомобиля.

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Инспекторы не только налагают штрафы, но и требуют от водителей снять гирлянды и другие украшения с автомобилей. В некоторых случаях водителям даже приходится посещать отделение полиции, чтобы продемонстрировать, что их транспортное средство вернулось к первоначальному состоянию.

Многие россияне, желая добавить немного волшебства в свою поездку, устанавливают на крыши автомобилей небольшие елки. Однако зачастую эти украшения не закреплены должным образом, что может привести к аварийным ситуациям на дороге. Кроме того, водители, которые обматывают кузов гирляндами и подключают их к бортовой сети, рискуют получить штраф за вмешательство в проводку машины.

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Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр рекомендует подключать 12-вольтовые гирлянды в прикуриватель. Это решение не будет считаться изменением конструкции автомобиля, и, следовательно, не повлечет за собой штрафные санкции. Что касается новогодних елок, лучше всего устанавливать их на крышку багажника автомобиля.

Источник: Shot

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Лежнин Роман
Фото:freepik / user15285612
Количество просмотров 9
30.12.2024 
Фото:freepik / user15285612
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