#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Россиянам рассказали, чем китайские машины отличаются от европейских
26 декабря
Россиянам рассказали, чем китайские машины отличаются от европейских
Fresh назвал три опции, которые отличают...
Может ли двигатель «привыкнуть» к одному маслу?
26 декабря
Может ли двигатель «привыкнуть» к одному маслу?
Эксперт Деревков: «привыкание» мотора к одному...
Дилеры назвали причины переизбытка новых автомобилей на складах
26 декабря
Дилеры назвали причины переизбытка новых автомобилей на складах
РОАД: скопившиеся запасы автомобилей у дилеров...

Дождались: впервые за 30 лет отечественный автоконцерн начнет выпуск новой модели

Соколов: В 2026 году на конвейер АВТОВАЗа встанет абсолютно новый кроссовер

Отечественный производитель АВТОВАЗ в 2026 году начнет выпуск нового кроссовера на базе Vesta. Об этом заявил глава автоконцерна Максим Соколов во время встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Китайские автомобили и русский мороз — кто кого
«В начале 2026 года, впервые за 30 лет на АВТОВАЗе сойдет с конвейера новый кроссовер», – поделился планами президент компании.

Новый кроссовер Lada построят на базе модели Vesta, презентация запланирована на лето 2026 года в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Кроме того, Соколов озвучил результаты работы предприятия в уходящем 2024 году.

«По итогам года объем выпуска автомобилей составит около 500 тыс. единиц. В текущем году было запущено производство автомобилей Vesta и Granta с автоматической коробкой передач, производство Largus на площадке Ижевского автомобильного завода, осенью с конвейера в Ижевске сошла электрическая модель Largus, также было запущено конвейерное производство флагмана линейки – Lada Aura», – перечислил Соколов.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Соколов уточнил, что в настоящее время на предприятии трудится порядка 1,3 тыс. роботов, а уровень автоматизации на линии сварки автомобиля Granta составляет порядка 85%. Средний уровень локализации по модельному ряду достиг 95%.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: t.me/government_rus

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 17
26.12.2024 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0