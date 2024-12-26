Дождались: впервые за 30 лет отечественный автоконцерн начнет выпуск новой модели

Соколов: В 2026 году на конвейер АВТОВАЗа встанет абсолютно новый кроссовер

Отечественный производитель АВТОВАЗ в 2026 году начнет выпуск нового кроссовера на базе Vesta. Об этом заявил глава автоконцерна Максим Соколов во время встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

«В начале 2026 года, впервые за 30 лет на АВТОВАЗе сойдет с конвейера новый кроссовер», – поделился планами президент компании.

Новый кроссовер Lada построят на базе модели Vesta, презентация запланирована на лето 2026 года в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Кроме того, Соколов озвучил результаты работы предприятия в уходящем 2024 году.

«По итогам года объем выпуска автомобилей составит около 500 тыс. единиц. В текущем году было запущено производство автомобилей Vesta и Granta с автоматической коробкой передач, производство Largus на площадке Ижевского автомобильного завода, осенью с конвейера в Ижевске сошла электрическая модель Largus, также было запущено конвейерное производство флагмана линейки – Lada Aura», – перечислил Соколов.

Соколов уточнил, что в настоящее время на предприятии трудится порядка 1,3 тыс. роботов, а уровень автоматизации на линии сварки автомобиля Granta составляет порядка 85%. Средний уровень локализации по модельному ряду достиг 95%.

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Источник: t.me/government_rus