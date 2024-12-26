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Дилеры назвали причины переизбытка новых автомобилей на складах
РОАД: скопившиеся запасы автомобилей у дилеров...

Дилеры назвали причины переизбытка новых автомобилей на складах

РОАД: скопившиеся запасы автомобилей у дилеров – обычная ситуация к концу года

Складские помещения автодилеров и производителей предсказуемо пополняются автомобилями к концу года, наличие запасов с учетом перспективы работы является нормой. Об этом рассказали в Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

В СМИ появилась информация, что на складах российских автодилеров и импортеров скопились от 200 до 360 тысяч единиц автомобилей из Китая. Опрошенные эксперты сказали, что этих запасов хватит до апреля-мая 2025 года.

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«На складах дилеров и производителей традиционно имеется запас автомобилей, и, в целом, все в рамках нормы для работы дилеров в ближайшие пару месяцев», – уточнили в ассоциации.

При этом в РОАД подчеркнули, что на фоне переизбытка автомобилей не стоит рассчитывать на снижение цен.

«Какие-то акционные предложения будут, но все понимают, что цена сегодня – лучшее предложение», – добавили в ассоциации.

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На фоне повышения утилизационного сбора и колебаний курсов валют в январе будущего года ожидается рост цен на авторынке России. А снижение автокредитования в этот период приведет к спаду покупательской активности и падению продаж автомобилей, подытожили в РОАД.

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Источник: ria.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 24
26.12.2024 
Фото:Depositphotos
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