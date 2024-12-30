Автобренд и IT-гигант разработают «умный» автомобиль премиум-класса

GAC и Huawei создадут премиум-автобренд на альтернативных источниках энергии

Автопроизводитель GAC Group и Huawei – одна из ведущих мировых компаний в сфере IT-продукции – вместе создадут новый автомобильный бренд сегмента премиум. Об этом сообщили в пресс-службе GAC Motor.

«Компании GAC Group и Huawei заключили соглашение о расширении стратегического партнерства в области разработки интеллектуальных транспортных средств нового поколения. Документ предполагает создание нового престижного автомобильного бренда, который будет специализироваться на производстве автомобилей, работающих на альтернативных источниках энергии», – уточнили в пресс-службе.

Ожидается, что новая модель Huawei Intelligence и GAC Manufacturing приведет к новым достижениям в области новых энергетических транспортных средств.

История сотрудничества GAC Group и Huawei началась еще в 2017 году, тогда компании договорились о стратегическом партнерстве в части разработок интеллектуальных автомобилей на новых источниках энергии. В сентябре 2020 года в Гуанчжоу GAC Group и Huawei закрепили двустороннее партнерство подписанием соглашения об углублении стратегического сотрудничества. И уже через год в июле 2021 года GAC и Huawei анонсировали разработку «интеллектуального внедорожника».

В ходе Международного автосалона в Пекине весной 2024 года объявили, что автомобили GAC Motor оснастят ассистентами вождения и мультимедийными системами Huawei. Клиентам такие модели начнут поступать уже в 2025 году. Логичным итогом взаимовыгодного сотрудничества между компаниями стало соглашение о создании нового бренда.

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Источник: GAC Motor