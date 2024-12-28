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Тренды авторынка России: популярные цвета, кузова и покупательские предпочтения

Дилер «Авилон»: самые популярные цвета машин в 2024 году – черный, белый и серый

В 2024 году россияне чаще всего покупали автомобили черного цвета, они составили 16,3% всех продаж.

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На втором месте – белые машины (14%), а на третьем – серые (8,2%). Яркие цвета, такие как красный и синий, остаются менее популярными, занимая менее 1% рынка, но среди электромобилей спрос на них начал расти зимой.

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Наибольшей популярностью пользуются автомобили с кузовом SUV (64% продаж), из которых 40% составляют кроссоверы. Хэтчбеки занимают второе место (10%), а седаны – третье (9,3%). Менее востребованы минивэны, пикапы и купе, доля которых составляет менее 1%.

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Практичность и надежность остаются основными критериями выбора для россиян, что объясняет лидерство черного, белого и серого цветов, а также кузова SUV, заявил Андрей Каменский, директор по маркетингу АГ «Авилон». В сегменте электрокаров также преобладают SUV, хотя среди них выделяется лифтбек Zeekr 001.

Большинство покупателей автомобилей – мужчины (65%), а они, в том числе, часто приобретают машины для своих супруг. Женщины составляют 35% от общего числа покупателей.

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Источник: Прайм

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Алексеева Елена
Количество просмотров 2
28.12.2024 
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