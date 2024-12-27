На новом заводе автокомпонентов запустили пусконаладку оборудования

В России в 2025 году запустят новый завод по производству автокомпонентов

Холдинг «Автотор» начал процесс пусконаладки оборудования на новом заводе электронных систем управления. Предприятие входит в состав кластера автокомпонентов, создаваемого «Автотором» в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК) с Минпромторгом РФ и правительством Калининградской области.

Завод будет производить электронные блоки управления для автомобилей, на первом этапе наладят выпуск телематических систем, устройств с функцией вызова экстренных оперативных служб, блоков управления электронной системой динамической стабилизации автомобиля, а также силовую электронику для электротранспорта. Отмечается, что оборудование для завода приобрели при поддержке Фонда развития промышленности.

Высокотехнологичные мощности нового завода позволяют выпускать до 1 млн изделий в год, уже подписаны контракты на поставку устройств для системы ЭРА-ГЛОНАСС и блока телематики – их используют для оснащения части модельного ряда автомобилей, выпускаемых «Автотором». На предприятии задействован штат сотрудников из 96 человек, общая площадь завода составляет 4880 кв. м.

«В режиме пусконаладки запущены линии: поверхностного монтажа печатных плат производительностью 260 тыс. компонентов в час с 3D-контролем нанесения паяльной пасты; линия выводного монтажа, где применяются селективная и волновая пайка с использованием современного оборудования ведущих производителей, общая производительность – до 6000 компонентов в час; линии сборки электронных устройств», – уточнили в пресс-службе.

Вся продукция проходит 100-процентный контроль качества – визуальный и на автоматической оптической инспекции Mirtec, рентген (X-ray), а также внутрисхемное и функциональное тестирование. Все операции фиксирует программа, отслеживающая каждую операцию с привязкой к точному времени и ответственному сотруднику. Ожидается, что выход на производственные мощности первой очереди завода состоится уже в первом квартале 2025 года.

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Источник: avtotor.ru