Надежный бюджетник Renault, выпущенный в России, можно найти без пробега

В России продаются Renault Sandero Stepway без пробега – от 1 550 000 рублей

В России до сих пор в продаже остаются новые бюджетные хэтчбеки Renault Sandero Stepway, которые дешевле, чем некоторые модели Lada. Это автомобили второго поколения, произведенные на АВТОВАЗе в 2021-2022 годах, и они совсем без пробега. Цены на эти машины начинаются от 1 550 000 рублей.

Renault Sandero Stepway

На данный момент такие автомобили можно приобрести в Москве, Хабаровске и Красноярске. В столице за 1 550 000 рублей предлагают модель с 82-сильным 1,6-литровым атмосферником и МКП. В базовой комплектации – кондиционер, передние электростеклоподъемники, центральный замок, электрорегулируемые зеркала с повторителями поворотников, а также подогрев лобового стекла и сидений.

При этом новая Lada Vesta в кузове седан с минимальной комплектацией стоит примерно 1 525 000 рублей, а топовая версия с механической коробкой передач обойдется в 1 885 000 рублей.

Renault Sandero Stepway

В Хабаровске аналогичный Renault Sandero Stepway выставлен на продажу за 1 800 000 рублей. Эта версия имеет более богатое оснащение: фронтальные и боковые подушки безопасности, подогрев зеркал и сидений, кондиционер и бортовой компьютер.

Самая высокая цена на псевдокроссовер Sandero в Красноярске – 1 890 000 рублей. Но тут и мотор помощнее – 113 л.с. в сочетании с механикой.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Автоновости дня»