Надежный бюджетник Renault, выпущенный в России, можно найти без пробега
В России до сих пор в продаже остаются новые бюджетные хэтчбеки Renault Sandero Stepway, которые дешевле, чем некоторые модели Lada. Это автомобили второго поколения, произведенные на АВТОВАЗе в 2021-2022 годах, и они совсем без пробега. Цены на эти машины начинаются от 1 550 000 рублей.
На данный момент такие автомобили можно приобрести в Москве, Хабаровске и Красноярске. В столице за 1 550 000 рублей предлагают модель с 82-сильным 1,6-литровым атмосферником и МКП. В базовой комплектации – кондиционер, передние электростеклоподъемники, центральный замок, электрорегулируемые зеркала с повторителями поворотников, а также подогрев лобового стекла и сидений.
При этом новая Lada Vesta в кузове седан с минимальной комплектацией стоит примерно 1 525 000 рублей, а топовая версия с механической коробкой передач обойдется в 1 885 000 рублей.
В Хабаровске аналогичный Renault Sandero Stepway выставлен на продажу за 1 800 000 рублей. Эта версия имеет более богатое оснащение: фронтальные и боковые подушки безопасности, подогрев зеркал и сидений, кондиционер и бортовой компьютер.
Самая высокая цена на псевдокроссовер Sandero в Красноярске – 1 890 000 рублей. Но тут и мотор помощнее – 113 л.с. в сочетании с механикой.
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Источник: «Автоновости дня»